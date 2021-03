Sorrisi per l’Etiopia dona 800 mascherine a Protezione civile

L’associazione Sorrisi per l’Etiopia, onlus nata nel 2006 in memoria di Cristina, Luca e Alessio – tre giovani ragazzi settempedani scomparsi in un incidente stradale -, torna a far sentire la propria vicinanza alla comunità locale donando 800 mascherine Ffp2 ai volontari del gruppo di Protezione civile impegnati nel servizio alla popolazione Over80 coinvolta nella campagna vaccinale anti Covid-19 di Regione e Asur.

Il materiale è stato consegnato dal presidente dell’associazione, Fabio Scuriatti, al coordinatore dei volontari della Protezione civile, Dino Marinelli.