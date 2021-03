La Casa di riposo festeggia i 100 anni di Albina Sgreccia

Speciale festa di compleanno alla Casa di riposo per Albina Sgreccia che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni!

Nata a Cupramontana, in provincia di Ancona, la signora Albina ha ricevuto in dono un bel mazzo di rose dal sindaco Rosa Piermattei assieme a un biglietto di auguri. Inoltre, la presidente della “Lazzarelli”, Teresa Traversa, la dirigenza e lo staff della struttura hanno preparato per lei una grande torta da dividere con tutti gli altri anziani ospiti, festeggiando così il secolo di vita.

Sposata con un settempedano, e poi rimasta vedova, Albina Sgreccia non ha figli ma, durante la sua vita, si è presa cura anche dei fratelli, avendo perso i genitori molto presto. A festeggiarla oggi c’erano i cari nipoti Carlo e Maria Carla.