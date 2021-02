La Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale di San Severino è tornata a donare mascherine al Comune per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. Il pastore Massimo Mansi ha consegnato al sindaco Rosa Piermattei 1.500 dispositivi di protezione individuale di tipo chirurgico per le necessità della comunità locale. La donazione si è svolta anche alla presenza del vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, a palazzo dei Governatori.