Calcetto, Fulvio Riccio il nuovo allenatore: con lui torna a San Severino Lucas Munafò

Vacanze terminate anche per i giocatori del Serralta calcio a cinque che tornano a sudare in campo per preparare la nuova stagione. Saranno giorni intensi fatti di corse e lavoro fisico quelli che attendono la rinnovata squadra gialloblù che si presenterà ai nastri di partenza del campionato di C2, conquistato dopo aver dominato il torneo di serie D con conseguente immediato ritorno nella categoria superiore, rivoluzionata per metà organico (8 i riconfermati, ovvero il nucleo storico, e 8 i nuovi arrivi). Novità importanti che riguardano anche la guida tecnica visto che in panchina ci sarà un nuovo allenatore.

Dunque dopo un lungo e intenso lavoro svolto in estate dallo staff dirigenziale, la squadra è fatta e ora il Serralta è pronto a partire e lo farà, ecco le prime due novità, sotto la guida del neo mister Fulvio Riccio che avrà come vice Lucas Munafò (è un ritorno a San Severino dove ha giocato e per lui ci potrebbe essere anche un ruolo in campo).

Passando ai giocatori, vestiranno ancora la maglia gialloblù: Bonci, Dialuce, Gustavo Gouveia, Liuti, Nardi, Paciaroni, Piccinini e Vignati. A completare la rossa ecco, invece, gli acquisti che vanno a coprire un po’ tutti ruoli: Attili, Biondi, Memedov, Seferi, Sbaraglia, Stacchiotti e Tibaldi.

Oltre a questi da segnalare l’ultimo “colpo” piazzato dal Serralta: l’attaccante argentino Suarez.

Per il momento l’unico test certo (gli altri sono da confermare) sarà quello del 10 settembre in quel di Camerino per il primo “Memorial Bisbocci”, quadrangolare che si disputerà in memoria di Simone Bisbocci (prematuramente scomparso ed ex giocatore di calcio a cinque anche a San Severino) al quale parteciperanno, oltre ai locali e al Serralta, anche le formazioni del Gagliole e del Recanati.

Il primo impegno ufficiale, invece, è dato dalla Coppa Italia che scatterà il 13 settembre e i cui gironi sono stati sorteggiati in queste ore.

Serralta è stato inserito nel gruppo 15 dove troverà come avversarie Campiglione, Fermana e Loro Piceno (passano agli ottavi le prime due e dopo partite di andata e ritorno le qualificate accederanno alla finale ad otto). L’esordio per i gialloblù sarà in casa (13 settembre ore 22) contro il Castrum Lauri, poi per la seconda giornata (20 settembre) trasferta a Fermo e ultimo turno (30 settembre), sempre fuori casa, a Campiglione.

Roberto Pellegrino