Covid: solidarietà dalla Puglia per le famiglie in difficoltà

Ripartite già da inizio 2021 le iniziativa di solidarietà dell’associazione Help di San Severino in favore delle famiglie in difficoltà a causa del Coronavirus. L’anno si è aperto con l’appello alla raccolta di generi alimentari e di prima necessità, oltre che vestiario e giocattoli, da poter consegnare sul territorio. Da alcuni giorni si registrano i primi arrivi dei pacchi inviati anche dalla Puglia: «Abbiamo ricevuto i primi aiuti sia dalla provincia di Macerata sia da fuori regione – ha spiegato la presidente di Help Sos salute e famiglia, Cristina Marcucci -, nelle scorse ore sono giunti nel nostro magazzino moltissimi pacchi con capi di abbigliamento, giochi per tutte le età e pannolini».

Ha risposto all’appello lanciato da Help, tra gli altri, la signora Francesca e il gruppo “Animali persi e ritrovati” di Trodica di Morrovalle: «Ancora una volta non si sono sottratti – ha aggiunto Marcucci -. Anzi, se possibile, rilanciamo il messaggio per poter supportare anche la loro azione con coperte o altro materiale che potrebbe far comodo agli animali».

Da sottolineare poi il legame che si è creato con il gruppo di solidarietà di Polignano a Mare arrivato a San Severino con un carrello di tre metri: «L’instancabile Giulio Mazzone, la sua famiglia e i suoi amici hanno risposto prontamente alla nostra iniziativa, come ormai accade da quasi 5 anni, ovvero nell’immediato post sisma del 2016 – ha raccontato ancora Cristina Marcucci -. Loro stessi, infatti, hanno contributo alla donazione della fontana per il parco giochi di via D’Alessandro».

L’associazione delle mamme di San Severino, tuttavia, non si ferma e continua la sua opera di raccolta, alla quale si può contribuire contattando i canali social oppure telefonando al 320.1888318. I materiali verranno poi distribuiti a chi si trova in una condizione economica svantaggiata: «Tra le famiglie che hanno richiesto aiuto ce n’è anche una con una donna incinta – ha concluso la presidente di Help -. Colpisce come oltre alla solidarietà ci sia stato pure un pensiero carino come il pacchetto con sopra scritto “Da destinare al bimbo che presto verrà al mondo con l’augurio che la vita voglia riservarti solo il meglio”».