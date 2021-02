81 vaccinati nel secondo giorno della “campagna” Over 80

Sono 81 gli anziani che hanno ricevuto il vaccino Pfizer – BioNTech nella seconda giornata della campagna vaccinale destinata agli over 80 e promossa dalla Regione Marche e dall’Asur regionale. I sanitari del Dipartimento igiene dell’Area vasta 3 hanno iniziato le operazioni poco dopo le ore 8 di questa mattina e le hanno terminate qualche minuto dopo le 13. Nessuna reazione avversa al farmaco tra le persone anziane sottoposte a vaccinazione e nessun problema sia all’esterno che all’interno della sala comunale Italia che è stata trasformata in Punto di vaccinazione per la popolazione della città di San Severino e di altri centri limitrofi.

A prestare assistenza alle persone in fila, oltre al personale medico, infermieristico e amministrativo dell’Asur, anche diversi agenti della Polizia locale, volontari del gruppo comunale di Protezione civile e del Cisom, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta.

Il sindaco Rosa Piermattei ha voluto personalmente salutare e ringraziare i sanitari impegnati nella campagna vaccinale e i tanti volontari che stanno seguendo in questi giorni le complesse operazioni presso la sala Italia sincerandosi dell’assistenza fornita anche agli anziani in coda.

Le vaccinazioni per gli over 80 possono ancora essere prenotate sul sito di Poste italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/. Per informazioni ci si può rivolgere anche al contact center 800.009966.

Hanno ricevuto il vaccino anche 2 agenti della Polizia locale per evitare che due dosi in eccesso estratte dai flaconi finissero nel residuo ospedaliero.