Una vita in “Medicina”, ci lascia l’infermiera Anna Zecchini

Si è spenta in una cameretta del reparto ospedaliero dove aveva lavorato una vita intera, aiutando tantissimi degenti con la professionalità e l’umanità che l’avevano sempre contraddistinta. Parliamo di Anna Zecchini, infermiera della “Medicina” dell’ospedale di San Severino fino a poco meno di tre anni fa.

I medici e le colleghe di un tempo l’hanno assistita fino all’ultimo respiro, ma la crudele malattia, che l’aveva colpita solo poche settimane fa, era purtroppo irreversibile. Ha spezzato la sua vita e il cuore di chi le ha sempre voluto un gran bene.

Anna aveva 62 anni, era originaria di Fiastra (dove si celebrano domani, mercoledì 24 febbraio, i funerali nella chiesa di Fiegni) e faceva parte del gruppo storico della Divisione di Medicina, oggi diretta dal dottor Giovanni Pierandrei. Seria e affidabile, precisa nel suo lavoro e sempre pronta ad aiutare le colleghe di reparto, Anna Zecchini aveva guadagnato la stima di tutti e il giorno in cui se n’è andata in pensione (nel giugno 2018, in punta dei piedi, come nel suo stile) nessuno poteva immaginare per lei un ritorno così triste.

In questo momento l’intero reparto esprime profondo cordoglio per la scomparsa della cara Anna e le colleghe, nel conservare gelosamente quel suo sorriso, si stringono – commosse – attorno ai familiari assieme ai medici e a tutto il personale della Medicina, dell’ambulatorio di Cardiologia e dell’Oncologia.