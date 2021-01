Comune paga il “Cas” di dicembre a 422 nuclei familiari

Il Comune sta procedendo al pagamento del Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, relativo al mese di dicembre 2020. Complessivamente sono 422 i nuclei familiari destinatari del contributo che ammonta a 343.531 euro.

Intanto la Regione e l’Erap Marche informano che è operativo un ufficio dedicato alla manutenzione delle aree Sae anche di San Severino. Per segnalare eventuali guasti si può chiamare il numero di telefono 3203108654 attivo dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, dalle ore 9 alle 13. In alternativa si può inviare un’email all’indirizzo manutenzionesae@erapmarche.it.

Nel frattempo molte persone, per fortuna, cominciano a rientrare nelle proprie abitazioni ristrutturate dopo i danni subiti dal sisma. Il sindaco ha revocato l’ordinanza di inagibilità di un’abitazione singola in viale Santa Margherita, a Cesolo, dove state terminate opere di riparazione (ricostruzione pesante) per un importo di oltre 350mila euro.

Sono tornate agibili anche altre due singole abitazioni in località Cesolo e in località Serrone: i proprietari hanno ricevuto per i lavori di ripristino – rispettivamente – 75 mila euro e 120 mila euro. Oltre all’abitazione in questo secondo caso è stata recuperata anche una pertinenza.

Buone notizie anche in via Massarelli, nel centro storico, dove un edificio è stato interessato da lavori di riparazione del danno sismico, con rafforzamento localizzato della struttura, per un importo di 55 mila euro circa.