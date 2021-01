Il Questore Vincenzo Trombadore a San Severino

Incontro istituzionale tra il sindaco Rosa Piermattei e il nuovo Questore di Macerata, Vincenzo Trombadore, dopo l’insediamento, da parte di quest’ultimo, avvenuto lo scorso dicembre.

Il Questore è arrivato ieri, venerdì 22 gennaio, a metà mattinata nella sede provvisoria del Municipio, a Palazzo dei Governatori, e si è intrattenuto con il primo cittadino per rappresentare e rendere concreta la massima attenzione alle problematiche del territorio in materia di sicurezza.

La visita, molto cordiale, è servita per affrontare diversi temi in una realtà che non presenta comunque situazioni di particolare disagio pur essendo quella di San Severino, per estensione territoriale, la più grande comunità di tutto il territorio provinciale e una delle più grandi dell’intera regione Marche.