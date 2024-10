Seconda categoria: buon pareggio esterno del Serralta contro la Treiese (1-1)

Strappa un bel pareggio il Serralta sul campo della Treiese ottenendo un punto importante che fa classifica e morale. Trasferta temuta, su di un campo difficile e contro un avversario quotato che, seppur partito in campionato con qualche difficoltà, resta pur sempre un candidato per il salto di categoria quella affrontata dai gialloblù che hanno disputato un buonissimo match fatto di intensità e convinzione.

Serralta trascinato da un incontenibile Vissani e dagli ottimi Rocci e Falconi e comunque bravo nel complesso grazie all’ottimo lavoro di squadra tanto da impensierire più volte la difesa di casa che spesso si è salvata per l’imprecisione al tiro dei settempedani. Per fortuna dei ragazzi di Masciani non ha sbagliato il neo entrato Moretti che quasi all’epilogo del match ha trovato il guizzo per un pareggio meritato e che ha premiato l’atteggiamento coraggioso e votato all’attacco tenuto per gran parte della ripresa. Alla fine dunque davvero un bel risultato che dà la giusta carica per proseguire la marcia nel torneo che ora proporrà ai gialloblù la sfida casalinga contro la Sefrense (venerdì 18 ore 21).

La cronaca

Il Serralta si reca a far visita alla quotata Treiese e non è certo una delle trasferte più semplici. I settempedani però hanno un approccio davvero importante e non mostrano alcun timore reverenziale e, anzi, giocano spigliati e con intraprendenza tanto da creare più di un grattacapo alla difesa di casa che rischia di capitolare ma si salva perché i gialloblù non riescono ad essere cinici ed a concretizzare quanto creato. Poco prima dell’intervallo, quando ormai era scontata la chiusura del primo tempo sulla parità, ecco che il punteggio cambia. E’ il minuto 44 quando Rossi scende sulla destra per poi mettere in mezzo un bel pallone che Manuele Carbonari gira in porta trovando il vantaggio per i locali. L’unica disattenzione della prima frazione costa carissima al Serralta che si ripresenta in campo con Moretti(fuori Lacchè) che si piazza a sinistra con Rapaccioni spostato in mezzo. Episodio che fa discutere quello che vede Falconi lanciato in area da Orlandani e che finisce giù sull’uscita del portiere che sembra colpirlo in pieno facendo pensare ad un fallo e quindi ad un possibile rigore, ma l’arbitro non è dello stesso avviso e fa proseguire. Al 25’ chance per bomber Francucci che in area difende palla, si gira e calcia a botta sicura trovando però l’intervento di un monumentale Testa che salva tutto evitando il raddoppio ai treiesi. A questo punto, quando manca poco più di nun quarto d’ora alla fine, mister Masciani rompe gli indugi mettendo dentro tutti attaccanti e passando ad un offensivo 4-2-4. Al 39’ il “coraggio” tattico del tecnico ospite viene premiato e per merito di due dei nuovi entrati: punizione eseguita da Pelagalli e splendido colpo di testa di Moretti che si insacca per un meritato 1-1 che durerà fino al triplice fischio(6’ di recupero).

Il tabellino

TREIESE-SERRALTA 1-1

MARCATORI: pt 44’ Carbonari Manuele; st 39’ Moretti

TREIESE: Maccari, Pierantonelli, Carbonari Manuele, Vitali, Carbonari Leonardo (14’ st Marini Loris, 35’ st Marini Gianmarco) Santanatoglia, Rossi (32’ st Latini), Properzi, Francucci, Renzi, Pettarelli (35’ st Rango). A disp. Pulita, Gasparrini, Pasqualini, Medei, Petrini. All. Compagnoni.

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Crescenzi, Lacchè (1’ st Moretti), Cruciani (30’ st Cappellacci), Testa, Rapaccioni (17’ st Simonetti), Rocci, Vissani Tommaso, Orlandani (25’ st Pelagalli), Falconi. A disp. Spadoni, Baruni, Vissani Enrico, Magarelli, Buratti. All. Masciani

ARBITRO: Mastrocola di Macerata

Roberto Pellegrino