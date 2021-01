Polizia locale e Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, intorno alle 16.15, lungo la 361 “Septempedana”, all’uscita dell’abitato in direzione di Castelraimondo, per un albero pericolante che minacciava di finire sulle auto in transito. La viabilità è stata bloccata per qualche minuto: giusto il tempo necessario per permettere agli stessi Vigili del fuoco di rimuovere alcuni rami e riportare la situazione in sicurezza.