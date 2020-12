Casa di riposo: calzari monouso donati dall’Anello della vita

Ancora una donazione per la Casa di riposo “Lazzarelli”, stavolta da parte della Fondazione “L’Anello della vita” onlus che è impegnata da anni a sostegno delle persone più fragili. La struttura, come noto, sta affrontando una gravissima emergenza scaturita dai contagi Covid e ha necessità non solo di personale e volontari, ma anche di tanti materiali sanitari e dispositivi di protezione individuale. Così i responsabili della Fondazione “L’Anello della vita” hanno provveduto stamattina a consegnare pacchi di copriscarpe (PP e PE alti). A breve saranno acquistati e poi donati due carrelli per la distribuzione di medicinali in corsia. Ad accogliere il presidente della Fondazione, Marco Massei, il vice presidente Simona Tacchi e il consigliere Francesco Rapaccioni sono state le responsabili della Casa di riposo, Teresa Traversa (presidente) e Laura Taccari (direttrice).

Senza dubbio un bel gesto di vicinanza e sostegno in questo periodo così delicato della storia della “Lazzarelli”.