La comunità di Cesolo saluta il parroco don Luca Ferro

Sono i giorni dei saluti per don Luca Ferro, rettore del santuario della Madonna dei Lumi e parroco del “Don Orione”, di Cesolo e Sant’Elena. Il sacerdote padovano, giunto a San Severino tre anni fa, sta lasciando le consegne per assumere il nuovo incarico presso la Santa Casa di Loreto al fianco del vescovo Dal Cin. Domenica è stato abbracciato dalla comunità di Cesolo, dove ha celebrato la sua ultima messa nello spazio all’aperto che si trova nei pressi della chiesa di Santa Margherita, chiusa a causa del terremoto 2016. Il Comitato di frazione, con il presidente Sabrina Piantoni e gli altri rappresentanti, ha consegnato a don Luca una riproduzione del dipinto che raffigura Santa Margherita e che si trova all’interno della chiesa parrocchiale. Un bel dono in ricordo del suo impegno pastorale sul territorio settempedano.

Il 6 settembre ci sarà il saluto ufficiale alla città con una celebrazione al santuario della Madonna dei Lumi. In quella occasione don Luca Ferro sarà circondato, in particolare, dai fedeli della parrocchia di San Severino Vescovo che vorranno così salutarlo ufficialmente augurandogli un “buon cammino” anche nella vicina Loreto.