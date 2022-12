Missione compiuta con vittoria netta e tre punti messi in cascina. La Settempeda non sbaglia nella trasferta di Sarnano e conquista l’ennesima vittoria fuori casa (sono cinque) di questo campionato andando a consolidare la propria zona play off. Ora bisognerà chiudere al meglio il 2022 nell’ultimo impegno, quello interno contro il Pollenza (sabato prossimo ore 14.30), per ritrovarsi a gennaio belli carichi e pronti per continuare la marcia di vertice. Per tutto ciò ci sarà tempo, prima bisogna parlare del largo, meritato e indiscutibile successo sul campo del fanalino di coda del girone che, sulla carta, sembrava ampiamente alla portata e così è stato anche in campo. Una Settempeda concentrata, attenta e convinta ha dominato la scena gestendo palla al meglio e creando numerose occasioni fino a trovare quattro reti che potevano essere di più (c’è anche un rigore sbagliato nel conto delle palle gol). Un meteo terribile e un terreno insidioso e al limite del praticabile non hanno fermato i biancorossi sospinti da un Ulissi davvero in stato di grazia doppietta e a segno da quattro giornate di fila), da uno Sfrappini instancabile e imprendibile (migliore in campo e pure lui a segno) e dagli ottimi Quadrini e Silla che hanno creato e corso al meglio (due assist per il primo; sigillo personale per il secondo). Comunque da lodare è tutto il collettivo che ha disputato un match all’altezza sotto tutti i punti di vista.

La cronaca

Per l’ultima sfida esterna dell’anno la Settempeda è attesa allo stadio Maurelli di Sarnano da una squadra locale che stazione all’ultimo posto e vive un periodo difficile. Obiettivo dei biancorossi è quello di tornare al successo dimenticando il pari con la Cingolana e si vuole sfruttare la verve dimostrata sempre in trasferta in questa stagione dove si viaggia a ritmi record e da primato. Nella Settempeda torna Silla a centrocampo mentre Capenti, non al meglio, va in panchina dando modo a Sfrappini di essere titolare. L’avvio di gara fa intendere che sarà un monologo ospite e sono gli attaccanti a mettersi in mostra. La giovane punta del vivaio biancorosso entra subito dentro il match tanto da costringere un difensore a metterlo giù in area con un intervento sembrato a tutti da rigore tranne che per l’arbitro che lascia correre. Subito dopo lo stesso Sfrappini va al tiro con parata di Pennesi. Non sbaglia, invece, Ulissi che conferma di essere il bomber del momento siglando il vantaggio(18’): angolo di Quadrini e colpo di testa del numero 9 che salta più in alto di tutti e gira in porta. Due minuti dopo sempre Maicol Ulissi che ci riprova, stavolta con il destro al volo, trovando la respinta del portiere. Al 32’ Di Francesco ha una buona chance su passaggio di Sfrappini con la ribattuta del portiere che arriva sui piedi di Silla che però mette sul fondo. Prima del riposo altro guizzo in area del solito Sfrappini fermato ancora da un intervento chiaramente falloso, ma anche in questo caso si gioca. Match sempre più difficile da condurre per pesantezza del campo, ma la Settempeda non molla e continua a macinare gioco e azioni. Il raddoppio è nell’aria e giunge puntuale al 20’: tiro di Ulissi, Pennesi ribatte, Silla raccoglie e mette dentro. Il cannoniere biancorosso trova la doppietta che vale il tris di squadra al minuto 30: cross di Quadrini e splendida esecuzione al volo di Ulissi che gonfia la rete. Al 34’ arriva il giusto premio personale per Sfrappini che scatta a raccogliere un pallone proveniente da destra per girarlo di prima nell’angolo lontano. E’ il 4-0 che vale il punteggio finale, ma ci sarebbe pure la possibilità di fare cinquina con il penalty, netto e stavolta accordato, che Quadrini si incarica di calciare con destro forte e teso a mezza altezza che Pennesi è bravo a respingere con i pugni andando in tuffo sulla propria destra. A pochi minuti dal triplice fischio c’è modo per Caracci di sporcarsi i guantoni con due ottimi interventi che tengono inviolata la propria porta e sanciscono il bel successo della Settempeda.

Il tabellino

SARNANO – SETTEMPEDA 0-4

RETI: 18’ Ulissi, 65’ Silla, 75’ Ulissi, 79’ Sfrappini

Formazioni

SARNANO: Pennesi R., Massei, Sebastiani, Fogante, Pennesi A., Ciccioli(30’ Diomande), Millozzi, Bernardini, Ameti, Gentili, Tiberi. A disp. Seccacini, Diomande, Zega, Tassi, Ferrero, Eleuteri, Rossini, Mariselli, Gbollo. All. Pambianchi

SETTEMPEDA: Caracci, Mariani, Kheder, Rossi(70’ Lleshi), Campilia, Latini, Quadrini, Silla(75’ Tabarretti), Ulissi, Di Francesco(65’ Minnucci, 85’ Broglia), Sfrappini(87’ Codoni). A disp. Cardorani, Forresi, Capenti. All. Ruggeri

Arbitro: Marzetti di Fermo

Note: ammoniti: Gentili, Pennesi, Latini. Recupero: 3’ pt, 4’ st.

Roberto Pellegrino