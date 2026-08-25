Il dottor Giuseppe Tartaglia nell’équipe per Hospice e cure palliative domiciliari

È il dottor Giuseppe Tartaglia, medico di medicina generale a ciclo di scelta nel Comune di San Severino, il professionista che entra a far parte dell’équipe dedicata al potenziamento dell’Hospice e delle cure palliative domiciliari nella sede settempedana. La sua è stata l’unica candidatura presentata per l’Hospice di San Severino in risposta all’avviso pubblicato dall’Ast di Macerata.

L’incarico, della durata di un anno e salvo rinnovo, rientra nel progetto “Hospice e cure palliative domiciliari”, avviato dall’Ast di Macerata sulla base dell’Accordo attuativo aziendale con i medici di medicina generale. L’obiettivo è rafforzare la rete delle cure palliative, affiancando all’assistenza garantita nelle strutture anche un supporto direttamente al domicilio dei pazienti e delle loro famiglie.

Il progetto prevede infatti la costituzione di équipe multidisciplinari alle quali partecipano medici di medicina generale individuati attraverso uno specifico avviso. Per la sede di San Severin, il dottor Tartaglia sarà dunque il riferimento individuato nell’ambito della medicina generale per contribuire alle attività previste dal nuovo modello assistenziale.

I medici incaricati dovranno assicurare le attività previste dall’accordo sia all’interno dell’Hospice sia nell’assistenza domiciliare, coordinandosi con il direttore dell’Unità operativa complessa “Rete delle cure palliative locali” e con il dirigente medico palliativista. Un’organizzazione pensata per rendere più stretta la continuità tra l’assistenza ospitata in Hospice e quella garantita a casa, sostenendo i pazienti nella fase avanzata o terminale della malattia e offrendo un ulteriore supporto alle famiglie.

Sul fronte maceratese, l’Ast ha invece raccolto tre candidature per l’Hospice del capoluogo e ha previsto una specifica funzione di coordinamento.