Il sindaco Piermattei si congratula con fra Sergio Lorenzini, oggi nella “culla” dei Cappuccini

Il sindaco Rosa Piermattei esprime a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità settempedana le più vive felicitazioni e i migliori auguri di buon lavoro a fra Sergio Lorenzini per il suo nuovo e prestigioso incarico di padre guardiano del convento di Renacavata a Camerino.

Dopo sette intensi anni trascorsi alla guida della Provincia dei Frati Minori Cappuccini delle Marche in qualità di ministro provinciale, fra Sergio torna a custodire un luogo dal valore inestimabile: la culla dell’Ordine nato nel 1528, il primo vero convento cappuccino al mondo da dove l’esperienza francescana si è poi diffusa a livello.

“Per la nostra comunità – sottolinea il primo cittadino settempedano – è un grandissimo motivo di orgoglio vedere un concittadino come fra Sergio ricoprire un ruolo di così alta responsabilità spirituale e culturale. Il legame tra fra Sergio e la sua San Severino Marche è profondo e indissolubile. A lui si deve, tra le tante cose, la felice e lungimirante intuizione di dare vita al Cammino dei Cappuccini, un progetto straordinario nato nel 2019 e concretizzatosi dal 2021, oggi riconosciuto dal Ministero del Turismo e inserito nel Catalogo dei Cammini religiosi italiani”.

Il Cammino dei Cappuccini attraversa per circa 400 chilometri l’entroterra marchigiano collegando 17 tappe da Fossombrone ad Ascoli Piceno, fino a giungere proprio a Renacavata, cuore pulsante dell’itinerario. Un cammino che porta ogni giorno pellegrini e camminatori da ogni parte d’Italia e del mondo a fare tappa a San Severino, fino al suggestivo santuario del Santissimo Salvatore in Colpersito. Un luogo, quello di Colpersito, straordinariamente caro alla tradizione francescana: rappresenta infatti l’unico caso nell’intera regione Marche ad essere citato per ben due volte nelle fonti biografiche più antiche per altrettanti soggiorni di San Francesco d’Assisi. Fu proprio a Colpersito che il Poverello d’Assisi convertì il celebre trovatore Guglielmo da Lisciano, poi divenuto Fra Pacifico “Re dei versi”, e dove donò la famosa pecorella alle religiose che allora vi abitavano.

L’Amministrazione comunale intende inoltre ricordare con immensa gratitudine il grande cuore e la vicinanza dimostrata dai Cappuccini nei confronti della comunità settempedana, concretizzatasi anche grazie al fondamentale contributo di fra Sergio Lorenzini attraverso la donazione di un edificio scolastico alla Città di San Severino Marche, un gesto di straordinaria generosità e di concreta attenzione al futuro dei più giovani.

L’Amministrazione comunale e la cittadinanza tutta invitano infine a sostenere la mobilitazione per il censimento “I Luoghi del Cuore” del Fai 2026, che vede il convento di Renacavata tra i protagonisti sostenuti dal progetto “In Cammino con i Cappuccini”, a cui anche San Severino ha con convinzione aderito.

È possibile votare gratuitamente e far sentire il proprio supporto collegandosi al seguente link

https://fondoambiente.it/luoghi/convento-dei-frati-cappuccini-renacavata-camerino?ld