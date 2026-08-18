Grande soddisfazione per “Isola in Festa” tra fede, tardizione, musica e arte

La frazione di Isola ha chiuso con successo i festeggiamenti in onore di San Lorenzo. La manifestazione “Isola in festa”, patrocinata dal Comune, ha animato il borgo per una due giorni ricca di momenti di condivisione, tradizione e partecipazione.

Il programma si è aperto con una gara di briscola a coppie con ricchi premi per poi proseguire, il giorno successivo, con la solenne celebrazione eucaristica presieduta da padre Luciano Genga, guardiano del santuario di San Pacifico. Alla messa hanno partecipato anche il sindaco Rosa Piermattei e il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata.

In occasione della visita è stata presentata al primo cittadino settempedano la preziosa statua lignea di San Lorenzo, custodita all’interno della chiesa di Isola. L’opera è stata realizzata dallo scultore Domenico Poloni, artista originario della frazione settempedana che da anni vive a Capannori, in provincia di Lucca. Nel Comune toscano Poloni ha allestito e curato diverse mostre lavorando la pietra di Matraia, il marmo, il legno e comunissimi sassi.

La festa ad Isola si è poi conclusa in allegria con una serata danzante animata dalla musica di Andrea Pugnotti e Michela Serretti.

Al termine dell’evento, profonda la soddisfazione espressa dagli organizzatori: “Avevamo un piccolo grande sogno: far rivivere e far conoscere Isola e speriamo di esserci riusciti. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e creduto in questo progetto. Grazie a chi continua a curare le case e i luoghi di questo luogo magico, grazie a chi ha aiutato, grazie agli abitanti, grazie a chi è venuto anche solo per un saluto, grazie a padre Luciano e grazie all’Amministrazione comunale per averci appoggiato, aiutato e per aver partecipato e festeggiato con noi”.