La Confraternita di San Rocco accoglie e festeggia la vestizione di tre nuovi membri

Nel segno della devozione e della tradizione la comunità di San Severino si è ritrovata domenica 16 agosto nell’omonima chiesa del centro storico per celebrare la ricorrenza di San Rocco. Il momento centrale della festa è stato caratterizzato dalla suggestiva solennità della cerimonia di vestizione, durante la quale la Confraternita di San Rocco ha accolto ufficialmente tra le proprie fila tre nuovi membri: le consorelle Pierina Piccioni e Silvana Lippi e il confratello Bruno Belardinelli.

Il rito della vestizione si è svolto sotto la guida del priore della Confraternita, Serenella Eugeni, e ha visto la partecipazione di un’ampia rappresentanza del clero locale. Alla funzione religiosa hanno presieduto don Noè Benitez, assistente spirituale di tutte le Confraternite cittadine, padre Luciano Genga, custode del Santuario di San Pacifico e parroco di San Lorenzo in Doliolo, e don Carlos Ernesto Castro Vigil del Santuario della Madonna dei Lumi.

A testimoniare la profonda vicinanza delle istituzioni e dell’intera cittadinanza a questo storico appuntamento è intervenuto il sindaco Rosa Piermattei. Un forte segnale di condivisione e fratellanza è giunto anche dalla presenza delle consorelle della Confraternita della Madonna Addolorata di Cesolo, giunte in festa con il proprio priore Mariateresa Iachetta.

Al termine della solenne celebrazione religiosa, la comunità si è trasferita nella suggestiva piazzetta antistante la chiesa di San Rocco per un momento di condivisione e convivialità, animato da un ricco rinfresco che ha chiuso in allegria la giornata di festa.