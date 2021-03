Marche, la “Settimana santa” sarà interamente in… rosso

Sardegna e Molise passano in arancione da lunedì 22 marzo. La prima in risalita dalla fascia bianca. Il secondo in discesa da quella rossa. Sono le sole novità dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che entrerà in vigore da lunedì 22 marzo. La stretta anti Covid del Governo, con il passaggio in zona rossa questa settimana di oltre la metà delle regioni italiane, non è destinata a dare risultati immediati. I primi effetti dovrebbero vedersi con il monitoraggio del 26 marzo.

Il report del 19 marzo, infatti, segna la conferma di parametri da lockdown (con oltre 250 nuovi positivi ogni 100mila abitanti) per nove regioni: Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Campania (quest’ultima ha anche l’indice di contagio Rt più alto d’Italia a 1.65, seguita dal Friuli Venezia Giulia a 1,42).

Regioni che non possono perciò ambire alla zona arancione prima del 6 aprile. In base a quanto previsto dalla normativa, infatti, non solo è obbligatorio rimanere nella fascia di maggior rischio (rosso o arancione) per almeno due settimane ma, per venire riclassificati, è obbligatoria la «permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive».

Nelle Marche, dunque, per un ritorno in “zona arancione” si deve sperare in un miglioramento della situazione da oggi fino al 26 marzo, così da poter immaginare una possibile riapertura delle scuole – almeno quelle dell’Infanzia e della Primaria – per la fine delle vacanze pasquali.