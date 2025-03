Tv Centro Marche all’House Museum: cresce l’interesse per la collezione in mostra

Telecamere di Tv Centro Marche all’House Museum Clocks and Scientific Instruments per un servizio realizzato dal giornalista Daniele Andreani con l’operatore Davide Vassallo. E’ la conferma dell’interesse che sta suscitando la preziosa mostra permanente di Gianmario Massi, antiquario e collezionista di San Severino.

“Per me, per la mia famiglia, per l’intero staff che collabora con noi al museo è stato un onore ospitare Tv Centro Marche – dice Massi -. Abbiamo avuto l’opportunità di raccontare la storia degli orologi, dei macchinari, degli strumenti scientifici della collezione esposta in sede. Far conoscere il museo non solo alla realtà locale, ma anche a tutta la regione attraverso la comunicazione televisiva è per noi motivo di orgoglio”.

A margine del loro servizio, il giornalista Daniele Andreani e il cameraman Davide Vassallo hanno espresso apprezzamento per questa iniziativa privata sorta a San Severino.

“Non avevamo mai visto il museo, ma appena entrati siamo rimasti affascinati dall’intero ambiente: dalla meraviglia dell’edificio alla cura dell’arredo, dal carisma degli orologi alla particolarità dei macchinari e degli strumenti scientifici. Il tema del tempo tocca da vicino tutte le nostre giornate, pur essendo invisibile. E il museo di San Severino è stato capace di materializzare il tempo, di renderlo tangibile con un’esposizione molto particolare. Ringraziamo l’intero team del museo per l’accoglienza. Per noi lavorare con l’arte, la storia e la cultura significa scoprire un mondo pieno di passione, di gioia e di vitalità. La sete per il sapere e per la conoscenza bussa sempre alla nostra porta…”.

Maria Cicconi