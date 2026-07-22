“Il verde itinerante”: l’allestimento di Piazza del Popolo resterà fino a fine agosto

Visto il costante apprezzamento da parte di cittadini, turisti e visitatori, nonché degli operatori commerciali, l’Amministrazione comunale ha deciso di prorogare fino alla fine del mese di agosto l’allestimento temporaneo “Il verde itinerante” in Piazza del Popolo.

L’iniziativa, inaugurata all’inizio di luglio e affidata all’azienda settempedana Manfrica Service di Filippo Sfrappini, ha trasformato il luogo simbolo della città degli Smeducci in un raffinato ed elegante giardino a cielo aperto. La piattaforma dell’ovale cittadino si è così vestita di una suggestiva cornice verde costituita da una ricca selezione di alberature ed essenze pregiate tipiche della macchia mediterranea e della tradizione locale, tra cui olivi, meli, melograni, corbezzoli e lagerstroemie in piena fioritura.

Inizialmente programmato per coprire soltanto il mese di luglio, il progetto di decoro urbano continuerà dunque a rinfrescare, abbellire e valorizzare il cuore storico e monumentale della città per tutta la seconda parte della stagione estiva.

“La risposta della comunità e dei tanti turisti che stanno affollando San Severino in queste settimane d’estate è stata straordinariamente positiva. Piazza del Popolo è il salotto buono e il primo biglietto da visita della nostra città: con “Il verde itinerante” siamo riusciti a donarle un tocco unico di freschezza, colore ed eleganza, creando un perfetto dialogo tra l’architettura storica e la bellezza della natura. Visto l’entusiasmo riscontrato e la capacità di questo allestimento di creare un’atmosfera accogliente e rilassante, abbiamo ritenuto doveroso prorogarne la presenza per tutto il mese di agosto. L’ovale continuerà così a fare da naturale ed eccezionale palcoscenico a cielo aperto per i tanti appuntamenti del nostro cartellone estivo “Summer Time” e per le piacevoli passeggiate serali di residenti e visitatori”, spiega il sindaco Rosa Piermattei.

Oltre ad assolvere a una funzione estetica il giardino temporaneo, dunque, continuerà a fare da sfondo agli appuntamenti culturali, musicali e di intrattenimento del ricchissimo programma municipale “Summer Time 2026”.