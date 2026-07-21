Il concorso di “Miss Universo” fa tappa a San Severino: venerdì sera allo stadio

Il viaggio di Miss Universo Marche si arricchisce di una tappa straordinaria e dal profondo significato simbolico.

Venerdì 24 luglio, il celebre concorso di bellezza farà tappa allo stadio comunale “Soverchia”, inserendosi all’interno dell’OnMood Sound Festival, una manifestazione di grande rilievo nel panorama dell’intrattenimento estivo.

La scelta di San Severino non è casuale: l’evento curato dall’agente regionale Luca Santarelli vuole mettere in forte evidenza come un territorio colpito dal terremoto possa essere ricco di eventi, di bellezza e di cultura.

Le aspiranti Miss non saranno solo protagoniste della moda, ma anche ambasciatrici di un messaggio di resilienza e rinascita. Il format della serata vedrà una perfetta fusione tra le sfilate del concorso e le potenti vibrazioni musicali del festival.

“La serata di San Severino rappresenta un momento chiave del tour regionale di Miss Universo Marche – sottolineano gli organizzatori -, consolidando il successo di una manifestazione che continua a valorizzare le località simbolo delle Marche. Le iscrizioni restano aperte per tutte le ragazze che desiderano vivere questa esperienza e inseguire il sogno di rappresentare la regione alle finali nazionali di Miss Universo Italy, primo passo verso il prestigioso palcoscenico internazionale di Miss Universo. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 366 3556043”.