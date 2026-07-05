Messa estiva alle ore 21 al convento dei Cappuccini di Colpersito

Con l’arrivo della stagione estiva cambia l’orario delle celebrazioni eucaristiche al convento dei frati cappuccini di Colpersito.
A partire da oggi, domenica 5 luglio e fino alla fine di agosto, la messa domenicale sarà celebrata alle ore 21, all’aperto, nella suggestiva cornice del giardino interno del convento, tra gli ulivi.
Di conseguenza, per tutto il periodo estivo e fino all’inizio di settembre, non sarà celebrata la messa della domenica mattina.
La comunità è invitata a partecipare alla celebrazione serale che offre l’opportunità di viverla in un clima di raccoglimento e serenità, immersi nella natura.