“Ci sto? Affare fatica!”: svolto con entusiasmo e buoni risultati il progetto di cittadinanza attiva

Si sono concluse con uno straordinario bilancio di entusiasmo, dedizione e partecipazione le due settimane del progetto di cittadinanza attiva “Ci sto? Affare fatica! Facciamo il bene comune”.

Un’esperienza eccezionale che è tornata ad essere risposata dall’Amministrazione comunale e che ha visto ragazzi e ragazze rimboccarsi le maniche per prendersi cura degli spazi pubblici, dimostrando un profondo senso civico e un grande amore per il proprio territorio.

Per l’edizione di quest’anno il Comune ha scelto di concentrare le energie e il prezioso lavoro dei giovani volontari su alcuni specifici contesti urbani, portando avanti significativi interventi di riqualificazione. In particolare le squadre si sono dedicate con cura a via Gorgonero, con opere di riverniciatura dei tratti della staccionata lungo il percorso ciclopedonale, a via Acciaccaferri con interventi di manutenzione e riverniciatura delle strutture protettive e lungo la pista ciclabile, nel tratto dietro al cimitero di San Michele, con la riqualificazione e la cura del percorso attraverso la verniciatura delle staccionate.

I gruppi di ragazzi sono stati costantemente seguiti, supportati e salutati durante tutto il loro percorso formativo e operativo dall’assessore ai Servizi alla persona e alla famiglia, Michela Pezzanesi.

In chiusura delle attività, l’assessore Pezzanesi ha voluto esprimere la propria soddisfazione e vicinanza:”Vedere così tanti ragazzi investire le proprie mattinate estive per il bene della collettività è il segnale più bello di una comunità che sa guardare al futuro. Hanno lavorato con impegno e allegria, dimostrando che la cura dei beni comuni è una responsabilità condivisa. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento più grande per aver reso San Severino ancora più bella e accogliente”.

Complimenti ancora a tutti i partecipanti, ai tutor e agli organizzatori che hanno reso possibile questa bellissima esperienza di crescita, cittadinanza attiva e condivisione.