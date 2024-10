Basket, al palasport si disputa la 21esima edizione del Memorial Toti Barone

Appuntamento per gli appassionati della palla a spicchi domani, sabato 5 ottobre, al palasport Albino Ciarapica alle 17.30, quando la Climacalor San Severino guidata da coach Samuele Campetella e le formazioni del Basket Fermo e degli 88Ers Civitanova Marche si contenderanno il 21° Memorial Toti Barone, a ricordo dell’indelebile figura di allenatore della prima squadra e di alcune compagini della società biancorossa.

Per la formazione settempedana sarà un test fondamentale in vista dell’inizio del campionato di Divisione regionale 1, che prenderà il via venerdì 11 ottobre, alle 21.45, quando i ragazzi del presidente Francesco Ortenzi esordiranno in casa con il Porto Sant’Elpidio.

Dopo un mese di preparazione atletica guidata magistralmente da Alessandro Fabrini, il test servirà per testare l’inserimento dei nuovi in una formazione giovanissima che punta comunque al raggiungimento dei play-off.

Durante il Memorial Barone verranno presentate tutte le formazioni del minibasket, del giovanile e, naturalmente, la formazione maggiore.

Il programma della giornata

Alle 17.30 la sfida tra gli 88Ers Civitanova e il Basket Fermo. Alle 18.15 presentazione della prima squadra. Un quarto d’ora dopo la Climacalor San Severino affronterà la perdente della prima partita. Dopodiché, alle 19.15, presentazione dei gruppi minibasket: Pulcini nati nel 2018-19, Scoiattoli nel 2016-17, Aquilotti nel 2014-15; del settore giovanile: Under 13, nati nel 2012-13 e Under 14 del 2011 e delle atlete che parteciperanno ai campionati in collaborazione con la Halley Matelica. Alle 19.45 incontro tra la Climacalor San Severino e la vincente della gara d’esordio. Alle 20.30 le premiazioni.

Alla fine della manifestazione verrà inoltre assegnato il premio Mvp, il miglior giocatore della serata, che sarà intitolato a Maurizio Forconi, «un altro ragazzo cresciuto a pane e basket – ricorda il dirigente Guido Grillo -, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto».

Luca Muscolini