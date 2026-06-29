Una vita tra pieghe, sorrisi e amicizie: Tiziana Antonelli va in pensione

Stretta dall’abbraccio delle sue clienti Tiziana Antonelli ha chiuso il suo percorso professionale dopo 40 anni di attività da parrucchiera. Si sono ritrovate in tantissime sabato scorso al civico 59 di viale Eustachio per dimostrarle non solo stima e gratitudine per la professionalità con cui lei ha sempre svolto il suo lavoro, ma per testimoniarle soprattutto il loro affetto. Un affetto che Tiziana ha saputo conquistare grazie alla sua disponibilità, sensibilità e simpatia.

Chi è entrato nella parrucchieria di Tiziana, ne è uscito non solo con i capelli più belli, ma con la senzazione di aver preso parte ad un momento collettivo di condivisione di gioie e dolori, di sorrisi e speranze. E’ entrato da cliente e ne uscito con una nuova bella amicizia da coltivare.

Eclettica e generosa Tiziana ha saputo prestare ascolto e offrire grandi spunti di riflessione. Per lei ora si apre un mondo in cui coltirare ancora di più le sue passioni che vanno dal cinema, al teatro, alla musica. Senza trascurare un grande amore: quello per i cani che hanno sempre accompagnato la sua vita. A riaprire la parrucchieria, dopo qualche lavoro di restyling, sarà Alessia Gismondi, giovane ma assolutamente pronta a tenere viva la preziosa eredità professionale e umana che Tiziana le ha consegnato.

cz