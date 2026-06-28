Podismo sotto le stelle: “StraSanseverino” fra sport, solidarietà e gemellaggio con Caldarola

La seconda edizione della corsa podistica in notturna Strasanseverino, in programma venerdì 3 luglio 2026 con partenza alle ore 21 dalla suggestiva cornice di Piazza del Popolo, si arricchisce quest’anno di una importante novità istituzionale: l’unione della manifestazione settempedana alla storica Stracaldarola, giunta alla sua sesta edizione, dando così vita a una speciale gara “combinata” che legherà a doppio filo i due appuntamenti podistici del territorio.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento erano presenti i sindaci dei due Comuni coinvolti, Rosa Piermattei e Giuseppe Fabbroni, il presidente della Fidal Marche Fabio Romagnoli, il presidente della Bike Zone Gionata Ghergo e il referente della tappa caldarolese, Gino Persicorossi. L’incontro ha evidenziato come l’iniziativa non sia soltanto un grande momento sportivo, ma un fondamentale veicolo di coesione sociale e promozione territoriale per un’area ancora segnata dalle ferite del sisma e nel pieno della complessa fase di ricostruzione.

Sul fronte della solidarietà, Rosa Piermattei ha rimarcato il valore etico della manifestazione: l’intero ricavato della passeggiata ludico-motoria di 4 km interna alla Strasanseverino sarà infatti devoluto alla Casa di riposo “Lazzarelli”. «Tutto il devoluto sarà per la nostra amata casa di riposo: affinché a questa struttura, che ospita non solo degenti settempedani ma di ogni zona del territorio, non manchi nulla», ha sottolineato il primo cittadino, che richiamando lo slogan della locandina ha aggiunto con orgoglio: «Siamo “modesti”: come scritto nel manifesto, la Strasanseverino è la notturna più bella delle Marche. Dobbiamo quindi sponsorizzarla tutti insieme affinché rimanga tale».

Un plauso alla sinergia è giunto anche dal sindaco di Caldarola, Giuseppe Fabbroni, il quale ha ricordato come gli eventi estivi promossi dal volontariato siano vitali per mantenere vive le comunità e attrarre persone all’interno delle città. Il concetto di sport come “indotto sano” per il territorio è stato ribadito dal presidente regionale della Fidal, Fabio Romagnoli, che ha evidenziato la forte crescita del movimento sportivo marchigiano, sottolineando l’importanza del volontariato in tutto ciò: «Non dobbiamo dimenticare che molto dello sport in Italia è sostenuto dai volontari. È dalle nostre piccole palestre “polverose” che nascono i grandi atleti». Romagnoli ha inoltre annunciato i protocolli d’intesa siglati con la Camera di Commercio per promuovere le aziende e le eccellenze locali in prestigiosi contesti internazionali sportivi.

A illustrare le specifiche organizzative della Strasanseverino è stato il presidente della Bike Zone, Gionata Ghergo, che ha ringraziato l’amministrazione comunale per il costante supporto. «Non abbiamo sportivi di livello eccelso – ha spiegato Ghergo – ma persone che hanno una grandissima voglia di far conoscere il nostro bellissimo territorio». Nel concreto, la gara settempedana avrà un avvio simbolico da Piazza del Popolo e quello ufficiale dalle scuole medie, snodandosi lungo tre giri della città per un totale di 10.1 km su un tracciato interamente pianeggiante e illuminato.

A fronte di una quota di iscrizione di 12 euro, i partecipanti avranno diritto a un ricco pacco gara, alla medaglia finisher e all’immancabile “pasta party” finale. La combinata si baserà poi sulla somma dei tempi cronometrati di questa prova e di quella della Stracaldarola: ai vincitori assoluti andranno un trofeo dedicato e premi in buoni spesa da utilizzare nelle attività commerciali locali. La chiusura del circuito si sposterà quindi a Caldarola il 10 luglio per la sesta edizione della manifestazione locale.

Il referente Gino Persicorossi ha confermato che la gara competitiva (due giri da 5 km) e la passeggiata si sposteranno quest’anno lungo Viale Umberto I a causa dei lavori in corso nella piazza principale; il pacco gara di Caldarola includerà manicotti tecnici e prodotti tipici, mentre il ristoro finale valorizzerà le aziende del territorio.

Silvio Gobbi