Torna l’estate di “Sport gioco avventura”: al via i Centri estivi 2026

Per la stagione estiva 2026 il Comune e l’Uisp provinciale promuovono due centri estivi improntati al movimento, alla socializzazione e all’esplorazione.

Le iniziative sono organizzate e gestite dall’Uisp (Comitato territoriale di Macerata) sotto il format consolidato “Sport gioco avventura” e prenderanno il via all’inizio del mese di luglio, offrendo un ventaglio di risposte differenziate in base alle fasce d’età e garantendo sicurezza, inclusione e tanto divertimento.

La prima proposta, il centro estivo “Sporto gioco avventura – Mare 2026”, è interamente dedicata ai ragazzi più grandi che vogliono vivere un’esperienza dinamica a contatto con il litorale. Il centro estivo è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e si tiene dal 1° al 28 luglio. Per rispondere alle diverse esigenze organizzative dei genitori, è prevista la possibilità di scegliere la frequenza per l’intero periodo (4 settimane) oppure per una formula ridotta (2 settimane).

Tutte le informazioni specifiche sulla logistica, i trasporti e le modalità di adesione sono consultabili al portale dedicato: centri-estivi-uisp-macerata-2026.com/san-severino.

Una seconda proposta “Sport gioco avventura” è strutturata su misura per i bambini della prima infanzia e si terrà nel plesso scolastico di Cesolo. Il centro estivo in questione è riservato ai bambini dai 3 ai 6 anni. Il periodo di svolgimento è sempre dal 1° al 28 luglio.

La piattaforma online di riferimento per questo specifico centro estivo è raggiungibile all’indirizzo: centri-estivi-uisp-macerata-2026.com/cesoloanzia-2026.

Le iscrizioni si effettuano direttamente online attraverso i link dedicati ai singoli centri estivi, dove è possibile visionare i programmi settimanali delle attività ludico-motorie ed educative. I canali informativi della Uisp Macerata e gli uffici comunali competenti restano a disposizione per supportare i cittadini nelle procedure di registrazione.