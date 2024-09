Tommaso Zitelli riscrive la storia marchigiana del getto del peso categoria Ragazzi

Si è svolto allo stadio “Livio Luzi” il meeting Unicam Open 2024 Trofeo Città di Camerino, ottava edizione della manifestazione che ha accolto ben

230 partecipanti per un pomeriggio di grande atletica con sfide entusiasmanti e risultati di autentica eccellenza.

In particolare nel settore lanci il Cus Camerino ha festeggiato un importante record regionale nel peso, categoria ragazzi (2 kg), grazie all’ottimo 17,28 metri di Tommaso Zitelli, che ha migliorato addirittura di quasi un metro il primato regionale precedente.

Per il giovane atleta settempedano – allenato dal papà Marco, ex campione di lancio del disco dell’Aeronautica militare – si tratta di un risultato molto importante che conferma le sue doti tecniche e fisiche in una stagione che lo ha visto più volte protagonista e in continua ascesa.