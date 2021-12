Acceso il Natale in città: mercatino e canti popolari per l’8 dicembre

Natale di luci e colori, musiche e tradizioni. La Città ha ufficialmente alzato il sipario sulle iniziative per le prossime festività. “Fino all’Epifania – ricorda l’assessore comunale al Turismo, Michela Pezzanesi – vogliamo regalare tanti momenti di svago in un calendario di eventi pensato per far divertire i bambini e gli adulti. Il nostro invito è di venire a farci visita e di sostenere le nostre attività commerciali facendo acquisti nei negozi di San Severino”.

Dopo la cerimonia d’accensione di sabato pomeriggio, la piazza ha ospitato una serata domenicale con “Musica sotto l’Albero”, manifestazione presentata da Marco Moscatelli e di cui sono stati protagonisti la cantante Nicole Marzaroli, la voce di Emanuele Saltari e il violoncellista Filippo Boldrini.

Il programma delle iniziative prosegue mercoledì 8 dicembre, per l’intera giornata, con il Mercatino dell’artigianato artistico, promosso in collaborazione con la Pro loco. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, il gruppo folk Spuntapè allieterà tutti con saltarelli e canti popolari in giro per la città.

Sabato 11 dicembre, invece, grande spettacolo di magia, bolle di sapone e intrattenimento per bambini con mago Milko e dj Riki, a partire dalle ore 16.30, mentre domenica 12 dicembre sarà la volta di “Ti dono il mio tempo: voci in marcia tra fili di musica e parole” con l’associazione Luci e Pietre, in collaborazione con Celeste Carboni. In programma canti, orchestra improvvisata e laboratorio creativo espressivo sull’importanza di donare il proprio tempo a sé e agli altri. Ritrovo alle ore 16.30 in piazza. Non dimenticare di portare qualche utensile suonante.