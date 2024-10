A Montecosaro la Settempeda subisce la terza sconfitta consecutiva (3-0)

Una Settempeda deludente e praticamente mai in partita conosce la terza sconfitta consecutiva contro una Vigor che vince con pieno merito. Grazie ad un primo tempo praticamente perfetto i locali incanalano il match dalla propria parte piazzando le due reti in rapida successione sfruttando, oltre che la propria abilità e cinismo, gli evidenti errori di una difesa statica e distratta. C’è poco da salvare in questo pesante ko per una Settempeda che ha giocato sotto tono e che non ha creato molto (a parte un paio di situazioni nella ripresa) e che di sicuro è chiamata a reagire per dare una risposta concreta cercando di invertire la rotta. Bisogna trovare rimedi e lavorare sodo sia sotto l’aspetto mentale sia sul campo. La prossima gara, in casa contro l’Aurora Treia, si presenta come una sorta di bivio della stagione, un esame da non fallire.

La cronaca

Alla quinta giornata torna la sfida che ha caratterizzato la scorsa stagione per la lotta del campionato in Prima ovvero Vigor contro Settempeda. Due squadre che arrivano con stati d’animo diversi allo scontro diretto: locali sulla spinta del primo successo (esterno); gli ospiti che devono riprendere la marcia dopo due ko di fila. Novità importanti in casa Settempeda con Ciattaglia che decide per il cambio di modulo, un 4-3-3 che vede Sfrappini (classe 2006 e che sarà l’unica nota positiva) come under di movimento (l’altro è Bartoloni fra i pali) che gioca sulla destra dell’attacco con Quadrini a sinistra e Massini a centrocampo per Dolciotti(indisponibile). Solo panchina per Mulinari non al meglio (febbre in settimana). La Vigor per 10/11 è la stessa di Montegiorgio con Mazzetti unica novità, mentre in avanti è confermata la temibile coppia d’attacco Guermandi-Tulli. Le prime battute di gioco da parte della Settempeda sembrano buone e fanno pensare ad una giornata buona, invece da lì a poco il pomeriggio sarà da incubo visto che in sei minuti (dal 10 al 16 minuto) la Vigor cala un uno-due terribile. Alla prima disattenzione della difesa ospite, i giallorossi la sbloccano. E’ il 10’ quando la palla arriva in area per Tulli che, lasciato troppo libero di fare la giocata, evita Cervigni con un lob e poi con il sinistro non ha difficoltà a superare Bartoloni. La prima replica biancorossa è affidata a Sfrappini che guadagna un buon corner sugli sviluppi del quale Cervigni può provare il destro di controbalzo con mira sbagliata. La Vigor è letale e non sbaglia la seconda palla gol: Tulli sguscia in area e serve Guermandi che davanti alla porta, non marcato a dovere, gira in porta con il destro. Altra fatale dormita della difesa. Settempeda colpita e che non sa reagire tanto che non crea praticamente alcuna insidia a Renzi ed ai suoi difensori. Ritmo compassato e poca convinzione. Completamente diverso invece l’atteggiamento di una Vigor che non molla niente, lotta e corre mostrando determinazione e concentrazione. Al ritorno dall’intervallo non si registrano novità negli undici di partenza. Primi minuti senza sussulti con la Settempeda che sembra essere la stessa della precedente frazione. Al 12’ lancia un segnale Farroni che trova lo spazio per battere di sinistro dal limite con risposta in tuffo di Renzi al primo intervento degno di tal nome della sua partita. Al 21’ altra azione interessante dei biancorossi che recuperano palla con Massini che avanza fino in area. Destro in corsa che Renzi devia, la palla si alza e scende verso il palo lontano dove arriva Cappelletti che colpisce di testa ma trova sulla linea Cicconofri che stoppa e rilancia. Tema tattico del match ormai chiaro: Vigor in gestione e che attende una Settempeda che manovra e cerca varchi per provare a riaprire la gara. Si va avanti così fino al termine dove c’è tempo di annotare il tris della Vigor. Sugli sviluppi di un angolo il pallone esce dall’area sulla destra dove un giocatore giallorosso effettua un lungo cross che spiove dalla parte opposta dove Mancini colpisce di testa in tuffo spedendo nell’angolino lontano. Nel recupero contropiede di Morbidoni che davanti alla porta calcia alto. E’ l’ultima azione di un match che premia giustamente i locali che possono festeggiare il primo bottino pieno casalingo.

VIGOR MONTECOSARO-SETTEMPEDA 3-0

MARCATORI: pt 10’ Tulli, 16’ Guermandi; st 42’ Mancini

VIGOR MONTECOSARO: Renzi, Rossini, Beruschi, Pepi, Marcantoni Davide (28’ st Di Biagio), Lopez (40’ st Poggi) , Cicconofri, Tulli (36’ st Morbidoni), Guermandi, Consoli (10’ st Sauchelli), Mazzetti (10’ st Mancini). A disp. Taffi, Piermartiri, Marcantoni Ludovico, Gattafoni. All. Pierantoni.

SETTEMPEDA: Bartoloni, Cervigni (21’ st Boldrini), Montanari, Pagliari, Piccinini, Palazzetti, Sfrappini, Massini, Cappelletti (33’ st Staffolani Alessandro), Quadrini, Farroni. A disp. Braghetti, Eugeni, Mulinari, D’Angelo, Rabini, Staffolani Edoardo, Meschini. All. Ciattaglia.

ARBITRO: Persichini di Macerata

NOTE: ammoniti Massini, Farroni, Cicconofri, Boldrini, Lopez, Palazzetti. Angoli: 4-2 recupero: st 5’

Roberto Pellegrino