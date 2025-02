2^ Categoria: il Serralta cala il “tris” contro la Lorese e torna sugli scudi

Dopo il ko di Sefro, il Serralta trova immediato riscatto sfruttando il fattore campo e una serata presso che perfetta sotto vari punti di vista superando l’ostica Lorese con un 3-1 finale che non lascia dubbi su di un successo ampiamente meritato. Partita che si decide in pratica nel primo tempo chiuso dai gialloblù con tre reti di scarto; poi nella ripresa controllo e gestione del risultato mantenuto dall’ottima prova collettiva e da un grande Diego Lanari che sempre pronto ed attento tra i pali e bravo a tenere a freno una Lorese che ci ha provato, ma che ha trovato solo un gol, in pratica quello della bandiera.

Pronti via e il match si mette al meglio per il Serralta che la sblocca con bomber Vissani che sfrutta un lancio lungo e mette in porta scavalcando il portiere con un preciso pallonetto. Al 27’ il raddoppio è cosa fatta. Azione che si sviluppa da una rimessa laterale e viene poi rifinita da Buratti che trova il mancino vincente. Poco prima del riposo c’è modo per i locali di trovare il tris. Cross di Sparvoli con inserimento perfetto di Ceresani che di testa mette in porta.

Nel primo tempo la Lorese è frastornata e il tecnico ospite opta per tre sostituzioni prima ancora dell’intervallo.

Ripresa però diversa perchè gli ospiti partono con ben altro piglio e atteggiamento per cercare di raddrizzare una situazione che appare compromessa. Prima mezz’ora senza acuti, poi al 29’ Storani accorcia le distanze con un bel sinistro in diagonale, poi lo stesso Storani si ripete dal limite trovando però uno strepitoso Lanari che gli dice di no. Intervento determinante per lo sviluppo del match dato che non consente agli ospiti di riaprire il confronto nel finale che non presenta altre emozioni e alla fine il Serralta mantiene un risultato molto importante e che porta tre punti utili per avvicinare la quota salvezza, ormai sempre più vicina.

SERRALTA-LORESE 3-1

RETI: 2’ Vissani, 27’ Buratti, 42’ Ceresani, 74’ Storani

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Rapaccioni, Lacchè, Botta, Crescenzi, Moretti, Buratti (74’ Cappellacci), Vissani (90’ Pelagalli), Ceresani (96’ Cruciani), Falconi. A disp. Baruni Qaim, Baruni Roland, Vissani Enrico, Magarelli, Elisei, Simonetti. All. Masciani

LORESE: Piermattei, Piccinini, Berrettoni (54’ Passarini), Ciamarra, Buccolini (43’ Doga), Forti (43’ Berozzi), Morganti, Carducci, Canesin (68’ Pierantoni), Storani, Ciurlanti (32’ Mazzuferi). A disp.Taborri, Acquaticci, Doga Alessio, Montaretti.

ARBITRO: Razgui di Macerata

Roberto Pellegrino