Palio dei castelli, su il sipario: stasera in piazza ci sono i “Bambini nel Medioevo”

Fiato alle trombe e rullo di tamburi. Inizia a San Severino la 45^ edizione del Palio dei Castelli in onore del santo patrono. La prima giornata è già clou, dato che vede le disfide dei sette castelli del Palio dei bambini nel magico ovale di Piazza del Popolo.

Dalle 21 di questa sera – mercoledì 3 giugno – con “Bambini nel Medioevo” ci si immerge nelle atmosfere medievali che riportano i visitatori indietro nel tempo di sei secoli. La festa di San Severino, secondo gli storici, venne infatti stabilita per la prima volta nello statuto comunale del 1426, all’epoca dei signori Smeducci. Tutti i castelli del contado sanseverinate erano tenuti a donare dei ceri che venivano custoditi nella chiesa maggiore della città.

Alla vigilia dell’8 giugno, festa consacrata a San Severino, il popolo si adunava al suono della campana della torre civica per dare inizio alla processione notturna con le fiaccole.

In attesa della “Luminaria” del 7 giugno 2026, dunque si parte con i giochi dei piccoli.

In lizza i castelli di Colleluce e Serralta, villa di Cesolo, i rioni Settempeda e di Contro, le contrade Taccoli e Oltre le Mura.

Da battere i campioni uscenti di Villa di Cesolo.

Il Palio dei Bambini vede come graditi e ancor più piccoli ospiti i bimbi dell’Asilo nido comunale che daranno vita ad un mini corteo in apertura di serata.

Il corteo dei partecipanti ai giochi baby si snoda da via Cesare Battisti fino in piazza, dove avverrà il giuramento di lealtà ai giochi. Subito dopo la partenza della fase eliminatoria della corsa delle torri e le eliminatorie del tiro alla fune. Quindi le sfide della corsa con i sacchi e con i trampoli per l’attribuzione dei primi punti valevoli per la classifica generale. Nella parte conclusiva della prima serata del Palio 2026 sono previste le semifinali del tiro alla fune e della corsa delle torri e, ultimo atto della serata d’esordio, la finale per il terzo e quarto posto del tiro alla fune. Le finalissime della corsa delle torri e del tiro alla fune dei piccoli si svolgeranno nella serata d’epilogo di sabato 13 giugno.

Luca Muscolini