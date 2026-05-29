Hip-Pop e Street food: il “Bar Centrale” mette l’estate sulla rampa di lancio

Ci sono dei giorni in cui qualcuno intorno a noi interviene nelle nostre vite per ricordarci quanto sia profondo e necessario il bisogno di stare insieme, di condividere uno spazio che non è fatto solo di cemento ma rappresenta un vero e proprio specchio della nostra comunità.

Sabato 30 maggio la Piazza del Popolo di San Severino farà esattamente questo: indosserà il suo abito più bello e aprirà le braccia per accogliere il tanto atteso ritorno dell’Hip-Pop… Sarà una di quelle notti speciali che profumano già di estate, di finestre aperte e di promesse scritte sul bagnasciuga, dove il tempo sembra quasi rallentare per lasciarci respirare.

La serata inizierà alle ore 19 davanti allo storico Bar Centrale e l’invito che circola tra le vie del paese è tanto semplice quanto intimo: spegnere il rumore dei pensieri della settimana, mettere da parte la frenesia quotidiana e lasciarsi trasportare dal flusso della serata fino a tarda notte. L’evento si preannuncia come un piccolo ma intenso viaggio sensoriale, capace di scaldare il cuore e accendere ai sensi attraverso il potere universale della buona

tavola.

Il punto di riferimento gastronomico sarà il food truck dal nome: “Mi Rancho Argentina”, una vera e propria postazione culturale sudamericana su ruote. Con sé porterà il rito antico e quasi sacro della tradizione della griglia, una cucina fatta di fiamme vive, fumo lento e aromi intensi che si diffonderanno nell’aria.

È quel tipo di mondo che ha la capacità innata di abbattere le distanze, invitando le persone a riscoprire il piacere della convivialità più genuina, proprio come si faceva una volta attorno al fuoco.

Ma la vera e profonda magia di questo sabato non risiederà soltanto nel sapore del cibo o nei bicchieri che tintinnano, ma sarà soprattutto nello spettacolo umano di vedere la piazza che torna a riempirsi di vita vera, fatta di sguardi che si incrociano, di vecchi amici che si ritrovano e di sorrisi spontanei. Tra un cocktail fresco e una colonna sonora avvolgente studiata per far ballare e cantare anche chi di solito preferisce restare in disparte, l’atmosfera si caricherà di un’energia contagiosa. Ci sarà spazio per le risate che rimbomberanno per i tetti delle case, per i ricordi da rispolverare e per quegli abbracci improvvisi che nascono spontaneamente quando la musica giusta riesce a toccare le corde più nascoste del cuore.

Hip-Pop non sarà dunque l’ennesimo evento sul calendario, ma una notte che resterà nei racconti di questa stagione.

Maria Cicconi