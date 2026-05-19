Controlli dei Carabinieri: sequestrati bilancini di previsione, dosi di cocaina e hashish

Proseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine sul territorio. Nella serata di sabato 16 maggio, i Carabinieri della Stazione di San Severino hanno arrestato un uomo di 70 anni residente a Montefano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata intorno alle 23.30 nel centro cittadino settempedano, durante un servizio di monitoraggio del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio nell’entroterra maceratese. I militari hanno fermato una BMW 318 per un controllo di routine, insospettiti dall’atteggiamento agitato del conducente.

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 24 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, tre grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

I controlli sono poi proseguiti nell’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno trovato altri 23 grammi di cocaina, quattro grammi di hashish, un secondo bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Tutta la sostanza stupefacente e il materiale sequestrato sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine delle operazioni, il pensionato è stato arrestato e trasferito agli arresti domiciliari, in attesa dei provvedimenti dell’autorità competente.