Trasferito il Punto di distribuzione dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti)

Il Comune informa la cittadinanza che il Punto di distribuzione dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti è stato trasferito da via Gorgonero a via del Mattatoio, presso il prefabbricato che ospita la sede del Gruppo comunale di Protezione civile, situato di fronte alla sede del Comitato locale della Croce rossa italiana.
Il servizio continuerà a osservare i consueti giorni e orari di apertura: lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, martedì dalle ore 16.30 alle ore 19, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Per agevolare le operazioni di consegna dei sacchetti si consiglia agli utenti di presentarsi muniti del Codice fiscale dell’intestatario della Tari.
L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prendere nota della nuova ubicazione del servizio.