Volley, Daniele Moretti vola in Sardegna: sarà al timone della nuova Sarlux Sarroch

Sarà il settempedano Daniele Moretti la nuova guida tecnica della Sarlux Sarroch nel prossimo campionato di serie A3 Credem Banca.

Moretti, classe 1980, arriva da una stagione in A2 sulle panchine di Porto Viro e Fano. Ma è alla guida del Volley Club San Donà che ha sviluppato il suo metodo e la sua capacità di valorizzare le risorse a disposizione. In tre stagioni (nella prima era il vice di Paolo Tofoli), raggiunge una finale play off e il primo posto in regular season più Final four di Coppa Italia e finale di Supercoppa. Ha gestito, con estrema attenzione e dedizione al lavoro, gruppi giovani, atleti che da quelle stagioni venete hanno poi spiccato il volo.

Queste le sue prime parole da gialloblu: “Ho scelto Sarroch perché ho visto un contesto serio e, soprattutto, una società che mi ha voluto fortemente fin dall’inizio. Per me è stato naturale scegliere, perché valori, idee e visione coincidono. È fondamentale avere un ambiente dove le idee possono essere applicate sul campo e condivise. Qui ho trovato subito disponibilità al confronto e una visione di pallavolo che è in linea con la mia.

Arrivo a Sarroch con grande motivazione e grandi aspettative, perché è quello che questa società si merita. Voglio mettere tutto me stesso in questo progetto, che mira a far crescere tutto l’ambiente, con l’obiettivo di fare bene non solo in campo, ma anche nel modo di lavorare ogni giorno. Il focus di quest’anno sarà la crescita tecnica e mentale dei giocatori, sia a livello individuale sia nella qualità del gioco di squadra. Sono aspetti fondamentali che si possono raggiungere solo attraverso la cultura del lavoro quotidiano e lo sviluppo di una mentalità vincente, che dovrà diventare contagiosa per tutto l’ambiente. L’obiettivo è costruire una squadra solida e riconoscibile, con un sistema di gioco chiaro e organizzato. Voglio una squadra aggressiva al servizio, affidabile nel cambio palla e capace di gestire con lucidità i momenti importanti della partita. L’identità deve essere quella di un gruppo che sa cosa fare in campo, soprattutto nei punti che contano. Vogliamo creare un legame forte con chi ci segue. Il nostro impegno sarà portare in campo una squadra che rispecchi l’energia, la passione e l’orgoglio della Sardegna e del suo popolo. Forza Sarroch, ci vediamo prestissimo!”.