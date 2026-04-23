Fisiomed e Audax Settempedana: la nuova partnership sportiva

Anche la nobile boxe tra le partnership sportive di Fisiomed. E il Gruppo medico, da sempre attento, radicato e a disposizione del territorio, rafforza la sua presenza a San Severino. Attraverso un incontro assai informale, infatti, è stata annunciata la nuova collaborazione di Fisiomed con l’Audax Settempedana.

Il Gruppo medico diventa cosi official medical partner della squadra di San Severino.

Nata nel 2022, l’Audax è stata fondata puntando sul pugilato, poi dalla scorsa estate ha aggiunto anche la formazione di calcio.

“L’Audax possiede l’entusiasmo tipico delle realtà giovani – ha affermato Enrico Falistocco, amministratore di Fisiomed -, è una realtà che ho scoperto avere numeri significativi, già un centinaio di tesserati. Apprezzo la boxe, sport nobile che può anche aiutare i giovani di oggi a incanalare le tensioni e lo sfogo nel modo giusto. Con voi ampliamo la nostra già estesa rete di convenzioni e di supporto, medico e non solo. Garantiremo a tutti i vostri ragazzi, del calcio in Terza Categoria e del pugilato agonistico, vicinanza e supporto, rapidità ed efficienza nella diagnosi e nelle terapie riabilitative grazie a macchinari tecnologicamente all’avanguardia. E grazie ad oltre 300 specialisti stimati”.

In rappresentanza della società di San Severino ha parlato il presidente Carlo Sfrappini: “Da oggi se avremo infortuni o comunque bisogno di qualcosa, avremo una azienda top come Fisiomed cui rivolgerci. Spero possa essere una lunga e duratura collaborazione. La boxe ultimamente ha meno visibilità mediatica ma l’Italia ha una tradizione importante e poi è disciplina che fa lavorare molto il ragazzo mentalmente (era presente anche il talentuoso Tommaso Riatti Scattolini), richiede massima costanza. La prima tappa di questa partnership sarà il 30 e 31 maggio quando ospiteremo a San Severino un importante stage con Giovanni De Carolis, ex campione mondiale dei Supermedi e adesso Direttore tecnico della Nazionale Elite”.

L’accordo va a suggellare la forte presenza di Fisiomed nel tessuto settempedano dopo l’acquisizione, a marzo, dell’ex Centro medico Lisa. Già vi si potevano svolgere visite specialistiche e diagnostiche, trattamenti massofisioterapici e consulenze psicologiche, da marzo si si sono aggiunti anche esami del sangue, esami microbiologici e test allergologici. L’ennesimo investimento da parte di Fisiomed.