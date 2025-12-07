Casanova, questo sconosciuto: l’Uteam gli ha dedicato una serata al Feronia

Partecipazione e interesse al Feronia per l’evento culturale dedicato alla presentazione del libro “In Orizzonte di Tempo. Una vita da Casanova a trecento anni dalla nascita”.

L’iniziativa, inserita nel vasto progetto “Giacomo Casanova 300”, che celebra i tre secoli dalla nascita del celebre avventuriero e letterato veneziano, si è svolta grazie all’organizzazione dell’Uteam in collaborazione con numerosi partner culturali e con il patrocinio del Comune.

La presentazione del volume, curato da Franca De Santis, ha visto un teatro Feronia gremito, testimoniando il vivace interesse della comunità settempedana verso il connubio tra storia, letteratura e impegno della Terza età.

Sono intervenuti per discutere e approfondire i contenuti del volume Franca De Santis, curatrice dello stesso, Roberta Mazzoni, docente e scrittrice, Gioia Senesi, docente e scrittrice.

L’evento è stato arricchito dalla sentita partecipazione della Compagnia teatrale Avis-Aido Esanatoglia, che ha offerto uno spettacolo che ha resto omaggio alla figura di Casanova.

A portare i saluti e l’apprezzamento dell’Amministrazione comunale è intervenuta l’assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, la quale ha sottolineato l’importanza degli eventi che coinvolgono attivamente l’Università della Terza età, evidenziando il ruolo cruciale che l’Uteam ricopre come presidio culturale e di aggregazione sociale sul territorio.