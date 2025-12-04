“Donne e fascismo: tra mito e realtà”: incontro nella sala Aleandri promosso dall’Anpi

Venerdì 5 dicembre, alle ore 21, nella sala Aleandri del Feronia si tiene l’iniziativa culturale promossa da Anpi in collaborazione con Uteam, Teatri di Sanseverino e associazione Sognalibro, dal titolo “Donne e fascismo: tra mito e realtà”.

L’evento vedrà come relatrice la professoressa Annalisa Cegna, docente di Storia Contemporanea e Direttrice scientifica dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Macerata.

La conferenza si propone di analizzare l’immagine della donna veicolata e imposta dal regime fascista, un tema complesso e pieno di contraddizioni. La professoressa Cegna è un’autorevole esperta in materia, con un focus particolare sul ruolo femminile durante il Ventennio, la guerra, l’internamento civile fascista nelle Marche e le dinamiche di opposizione al regime. Il suo intervento farà luce su come il fascismo, pur avendo bisogno delle donne per sostenere la propria propaganda, le relegasse al contempo a un ruolo subalterno e patriarcale.

L’evento si aprirà con il saluto del sindaco Rosa Piermattei e sarà introdotto dalla presidente della sezione settempedana dell’Anpi, professoressa Donella Bellabarba.