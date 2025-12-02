Itts, lavori finiti e cantiere rimosso: c’è la riapertura al transito di via Monte Conero

Dopo nove anni torna di nuovo interamente transitabile via Monte Conero. Finiti i lavori per la realizzazione dell’Itts “Divini, e sgomberato il relativo cantiere edile, la strada è stata riaperta ieri – lunedì 1 dicembre – al transito veicolare e pedonale.

In forza di un’Ordinanza dell’Area Vigilanza, firmata dal comandante Adriano Bizzarri, è stata quindi ripristinata la viabilità a come era prima del terremoto del 2016. In pratica in via Monte Catria ci sarà l’accesso al rione Uvaiolo con un senso unico in ingresso (nella sua prima parte), vale a dire che da lì non si potrà più salire per immettersi in viale Mazzini. In via Monte Conero invece il senso unico sarà in uscita verso l’Itts con sbocco in viale Mazzini. Chi esce dal retro del palasport (dove c’è anche l’area camper) ha l’obbligo di svoltare a sinistra.

Il doppio senso di marcia in via Monte Conero sarà fino all’ingresso laterale del palasport per consentire agli atleti e agli addetti ai lavori delle società sportive di raggiungere agevolmente l’impianto durante allenamenti e partite. Tuttavia, questo doppio senso, sarà limitato al pomeriggio (dalle 14 alle 24) e ai periodi di chiusura della scuola. Ed è questa l’unica novità rispetto al passato.

Il motivo è dettato dal fatto che i pullman che accompagnano gli studenti dell’Itts al mattino presto e all’uscita da scuola hanno la fermata proprio lungo viale Monte Conero, in prossimità dell’edificio. Quindi, per consentire tali manovre in sicurezza, la strada al mattino resta solo a senso unico in uscita verso viale Mazzini.