In cammino contro la violenza sulle donne: domenica l’evento promosso dai sindacati dei pensionati

25 novembre, Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Una data molto importante, che sarà ricordata anche a San Severino, per iniziativa dei sindacati pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati (Coordinamenti Donne e Politiche di genere), che hanno organizzato per domenica 30 novembre l’iniziativa dal titolo “In cammino per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

La manifestazione, patrocinata dal Comune, è sostenuta anche da Pro loco, Pro Castello e Associazione “La Torre Smeducci”.

Il programma prevede alle ore 10 il ritrovo presso l’Auditorium del Museo archeologico “Giuseppe Moretti” di Castello al monte.

Dopo i saluti istituzionali e un’introduzione per inquadrare il tema cruciale della giornata, seguirà un dibattito che vedrà la partecipazione di figure di spicco delle Forze dell’Ordine che offriranno il loro punto di vista sulla gestione e sulla prevenzione della violenza di genere. In particolare interverranno la dottoressa Anna Moffa, commissario capo e dirigente della Squadra Mobile della Questura di Macerata, la dottoressa Antonella Colella, ispettore della Polizia di Stato della Questura di Macerata, e il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino

Dopo il convegno, i partecipanti saranno invitati a un simbolico “cammino” lungo i luoghi più caratteristici del Castello al monte. Questo momento vuole rappresentare la necessità di un percorso collettivo e costante verso una cultura del rispetto e della non-violenza. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e per l’occasione sarà possibile visitare gratuitamente il Museo archeologico.

L’evento si pone come un’occasione fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica, sottolineare l’importanza della collaborazione tra associazioni, istituzioni e Forze dell’Ordine e ribadire il ruolo cruciale dei sindacati nella promozione delle politiche di genere e nel contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza.