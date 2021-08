Basket: conferme di coach Sparapassi e Tortolini, lascia Magrini

Ripartirà nel segno della continuità la società Amatori Basket di San Severino, iscritta al campionato regionale di serie D. Alla guida della squadra è stato riconfermato il tecnico locale Alberto Sparapassi. Poi ci sono conferme in blocco per il roster con due uniche eccezioni rispetto al gruppo che avrebbe dovuto affrontare lo scorso torneo (poi saltato a causa della pandemia). Si tratta di Alessio Magrini, che ha scelto di scendere in Promozione, e del nuovo arrivo Christian Luciani, che arriverà a San Severino dopo l’esperienza con i Fochi Pollenza. A trascinare in campo la formazione settempedana sarà, ancora una volta, l’inossidabile Roberto Tortolini, il quale ha deciso di mettere nuovamente a disposizione della società la sua esperienza per far maturare i giovani talenti locali.