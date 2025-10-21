“Tacchi Venturi”, progetto accoglienza con mostra su San Francesco. Delegazione del Ccr ai funerali del card. Menichelli

Comprensivo Tacchi Venturi precursore dei tempi con il progetto accoglienza che ha inaugurato l’appena iniziato anno scolastico, denominato “Note di benvenuto”, sviluppato dagli alunni dei tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria, partendo dal “Cantico delle Creature” di San Francesco, approfondito nei suoi molteplici aspetti, tra cui l’amore per la natura e il valore spirituale e religioso. Il tutto ad un anno dalle celebrazioni indette nel 2026 per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, avvenuta ad Assisi il 3 ottobre 1226. L’anno prossimo il 4 ottobre, lo ricordiamo, sarà festa nazionale (anche se cadrà di domenica) in onore appunto di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, dopo la promulgazione della legge da parte dal presidente della repubblica, Sergio Mattarella, a seguito dell’approvazione definitiva della Camera il 23 settembre e del Senato il primo ottobre scorsi.

La mostra dei lavori realizzati nell’ambito del progetto accoglienza dell’istituto diretto dalla prof. Catia Scattolini è visitabile nell’atrio del plesso centrale della scuola Secondaria, dove le è stata riservata un’ampia zona dedicata grazie anche all’impegno degli operai del Comune che hanno soddisfatto così le aspettative di alunni ed insegnanti. Dando riscontro anche delle direttive del Provveditorato, gli studenti, sapientemente guidati dai rispettivi insegnanti delle varie discipline e dei tre ordini, hanno profuso il massimo impegno coniugando la venerazione per il patrono d’Italia conosciuto per il suo messaggio di pace, umiltà e rispetto per la natura con le materie di studio ed addirittura con la moderna tecnologia, con una sorta di spirito di iniziativa alla Carlo Acutis, il giovane fedele appassionato di programmazione e web design scomparso nel 2006 per una leucemia fulminante ad appena 15 anni, le cui spoglie sono conservate nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Assisi, proclamato santo lo scorso 7 settembre da papa Leone XIV.

La mostra, inaugurata lunedì scorso, offre un’occasione speciale per ammirare la creatività e l’impegno degli studenti del Venturi e sarà fruibile fino al periodo natalizio, a disposizione in particolare dei genitori degli alunni. L’istituto settempedano, inoltre, tributerà un doveroso e sentito omaggio alla cara figura del cardinal Edoardo Menichelli, scomparso lunedì mattina, partecipando con una delegazione del Consiglio dei ragazzi e con la referente Valeria Colafrancesco alle esequie previste alle 10 di domattina (mercoledì 22 ottobre) al santuario della Madonna dei Lumi, prima della tumulazione nella cripta della cattedrale di San Ciriaco ad Ancona, come da volontà del cardinale originario della frazione di Serripola.

Luca Muscolini