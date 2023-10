Firma la quarta vittoria in cinque giornate il Serralta che mantiene così la vetta della classifica in coabitazione con il Frasassi. L’ennesimo bel successo in questo avvio di stagione più che positivo i gialloblù l’hanno ottenuto nella trasferta di Grottaccia di Cingoli con un perentorio 4-2 che conferma lo stato di forma invidiabile di tutto il gruppo di mister Gentilucci che viaggia davvero spedito e con grande sicurezza. Nel match di Grottaccia ottimo primo tempo del Serralta che va al riposo con una rete di vantaggio, ma avrebbe meritato molto di più ma il portiere di casa Ticilla è stato protagonista con le sue parate servite a mantenere il passivo minimo e la propria squadra in corsa. Punteggio che diventa però ampio nella ripresa quando i gialloblù rientrano dall’intervallo con la stessa decisione mostrata nella frazione precedente tanto da dilagare fino al 4-0 mettendo così il match nella direzione giusta e la vittoria è cosa fatta malgrado nel finale i locali abbiano un sussulto di orgoglio con due reti, ma il recupero è solo parziale e serve a stabilire il risultato finale che premia giustamente un ottimo Serralta. Sugli scudi tra i settempedani il numero uno Mirco Vignati e il bomber Leonardo Bonci, autore di una doppietta. Prossimo turno contro il Moie, terzo in graduatoria, al palas Ciarapica (venerdì 3 novembre ore 22).

La cronaca

Va in campo di sabato pomeriggio il Serralta che si reca in località Grottaccia per affrontare i padroni di casa. Si gioca all’aperto ed è una condizione anomala rispetto al solito con sole e vento fastidioso. L’avvio di partita vede subito impegnato Vignati che deve compiere una bella parata sul diagonale di Poloni, ma sul capovolgimento di fronte il Serralta passa con un bolide di Bonci, assist di Nardi, che si infila sotto la traversa. Caricati dal repentino vantaggio, i gialloblù giocano sciolti e con sicurezza. Diventa protagonista il portiere Ticilla che si supera sui tentativi di Liuti (ribattuta su parata conseguente ad un tiro di Gustavo), Nardi (tutto solo con tiro a colpo sicuro), Uncini (punizione deviata sul palo) e Gustavo (respinta di piede). Dopo due chance sprecate da Gustavo (fuori di poco) e da Guilherme (palo sfiorato), replica il Grottaccia con Poloni, tiro dalla distanza e punizione, con Vignati bravo e attento in tutte e due le circostanze. Si va al riposo con un pizzico di recriminazione per i gialloblù che avrebbero potuto chiudere con un vantaggio maggiore. L’avvio della ripresa vede il Serralta vicinissimo al raddoppio: Nardi si vede parare il tiro poi ci prova Gustavo ma Poloni salva tutto in spaccata. Lo stesso Poloni “rischia” di pareggiare subito dopo ma fallisce il tocco da pochi passi. Al 7’ Nardi chiama all’ennesimo intervento Ticilla che però si deve arrendere al calcio piazzato di Liuti (9’). Guilherme non riesce a superare l’ottimo portiere di casa cosa che invece fa Nardi (13’) che sfrutta al meglio una grande azione di Bonci. Lo stesso Bonci al 23’ cala il poker finalizzando una splendida iniziativa personale con palla rubata, ripartenza, dribbling sul portiere e sfera in rete. Match in cassaforte per i gialloblù che ora possono controllare e gestire. Il Grottaccia a questo punto può prendere campo. Al 25’ Rendoni sfrutta al meglio un tiro libero e segna l’1-4. Leonori prima sfiora il montante, poi viene stoppato da Vignati che poi replica alla grande su Cartechini. I locali accorciano al 33’ con Mastrantoni, ma è l’ultimo sussulto dell’incontro che si chiude con la vittoria del Serralta che si conferma leader del girone.

Formazioni

GROTTACCIA: Ticilla, Filippetti, Sassaroli, Marini, Cartechini, Mastrantoni, Branchesi, Fermani, Leonori, Rendoni, Poloni, Sterlacchini. All. Rossetti

SERRALTA: Vignati, Verzola, Dialuce, Bonci, Gustavo, Liuti, Selita, Guilherme, Piccinini, Nardi, Pizzichini, Uncini. All. Gentilucci

Roberto Pellegrino