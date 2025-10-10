Giornate Fai d’autunno: visite ai monasteri di Santa Chiara e Santa Caterina e alla chiesa di San Giuseppe

San Severino si prepara ad accogliere le Giornate Fai d’autunno, sabato 11 e domenica 12 ottobre: un appuntamento imperdibile promosso dal Fondo per l’ambiente italiano che mira a valorizzare luoghi d’arte e natura spesso inaccessibili o poco noti.

L’iniziativa, organizzata dalla Delegazione Fai di Macerata e dai Giovani Fai in collaborazione con il Comune, propone percorsi tematici dedicati alla ricchezza storica e religiosa del territorio settempedano.

Sabato 11 ottobre, con ritrovo alle ore 15.15 presso il piazzale Smeducci, al Castello, c’è la visita al complesso monastico di Santa Caterina. Alle ore 18, invece, i partecipanti si sposteranno al teatro Italia per l’incontro con il giornalista Edoardo Lucarelli dal titolo ‘Insieme… Oltre il traguardo’.

Domenica 12 ottobre, con due ritrovi previsti sempre presso il piazzale Smeducci (al mattino alle 9.45 e al pomeriggio alle 15.15), ci sarà la visita al monastero di Santa Chiara. Alle ore 11.30 nuova opportunità per fare visita, invece, al monastero di Santa Caterina.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, apertura ancora del monastero di Santa Chiara, mentre alle ore 18 visita in piazza ci sarà la visita alla chiesa di San Giuseppe.

Le visite saranno curate da speciali guide turistiche: gli studenti dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” e dell’Istituto Bambin Gesù, appositamente formati.

Per partecipare alle visite viene suggerito un contributo libero, che sostiene direttamente la missione e le attività di cura e valorizzazione della Fondazione.