Serralta, Filippo Morelli corona il suo sogno: sarà un pilota di aerei militari

Il 2024 è stato un anno importante per la frazione di Serralta e il suo territorio. La comunità locale, infatti, ha vissuto momenti entusiasmanti e particolarmente sentiti come la vittoria del Palio dei castelli (dopo 31 anni) o il ritorno in Seconda categoria della squadra di calcio e il successo del calcetto nel campionato regionale. Poi ci sono stati tanti eventi che hanno rinnovato le tradizioni del luogo, cui il Comitato e i residenti tengono sinceramente. Segno di grande vitalità, senso di appartenenza e spirito di iniziativa encomiabili. E così il 2024 non poteva che avere una “chicca” di chiusura davvero straordinaria. “Una serata da incorniciare che resterà nella storia di Serralta”, dice con emozione Sergio Sparvoli. Ed è vero perché la notte di Natale, nella chiesa di Torrone, il giovane Filippo Morelli ha ricevuto la benedizione del parroco don Noè come allievo dell’Accademia dell’Aeronautica militare presentando all’altare il suo “Spadino” quale elemento distintivo dell’uniforme degli allievi ufficiali, nonché simbolo di difesa dei valori di lealtà, coraggio e sacrificio. Al suo fianco i genitori Stefano e Franca Iachetta, la quale è originaria proprio di Serralta e conserva un legame speciale con la nostra frazione.

Filippo Morelli, ventenne, risiede a Grottaccia di Cingoli: dopo il diploma allo Scientifico di Macerata si è iscritto a Ingegneria meccanica all’Università Politecnica delle Marche, ma il suo sogno è stato sempre quello di fare il pilota militare di aerei. Fin da bambino riempiva pagine dei quaderni con disegni di aeroplani!

Così ha voluto provare il concorso per entrare in Accademia e la scorsa estate ce l’ha fatta!

Ha superato le diverse prove di selezione per l’ingresso in Accademia, in qualità di Allievo ufficiale, dell’Aeronautica militare 3^ Regione Aerea ed è andato a Latina per il corso di pilotaggio iniziale, poi si è trasferito a Pozzuoli, dove proseguirà la sua formazione per diventare un pilota di aerei.

Qui, giovedì 19 dicembre (presso l’Auditorium), si è svolta la solenne cerimonia della consegna dello Spadino a 113 allievi del primo corso. Fra loro c’era anche Filippo, unico pilota delle Marche in questo corso. “È con onore che accettiamo questo glorioso emblema, consapevoli di ciò che esso rappresenta e ci impegniamo a mantenerne alto il prestigio”, hanno detto – tutti insieme – i neo allievi di fronte al Comandante dell’Accademia Aeronautica, il Generale di Divisione Aerea Luigi Casali.

“E’ stata per me una grande emozione – ha poi raccontato Filippo Morelli – e sono consapevole che adesso mi attende un percorso impegnativo. Però è stata sempre questa la mia passione e ora ho l’opportunità di concretizzare davvero il mio sogno. Ringrazio i miei genitori e tutti coloro che a Serralta si sono stretti attorno a noi in questo significativo momento”.