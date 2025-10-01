Pellegrinaggio a piedi fino al santuario di San Pacifico: oltre 150 partecipanti

Domenica scorsa, 29 settembre, in occasione dell’annuale ricorrenza di San Pacifico, alle ore 6.30 è iniziato come da orario il tradizionale pellegrinaggio a piedi dall’edicola “San Pacifichittu” situata all’ingresso del rione Settempeda per il santuario. Nonostante le pessime previsioni del tempo, numerosi ci siamo ritrovati per la consueta camminata di preghiera e di fede e, pian piano, visto il graduale miglioramento della situazione meteorologica, il gruppo è aumentato sempre più fino alla porta di San Paolo dove sono stati contati oltre 150 partecipanti.

Sotto la guida entusiasta e brillante di padre Luciano, il corteo, scortato da un folto numero di volontari della Croce rossa e da un’auto dei carabinieri, ha proceduto con continuità e senza mai rallentare, spinto anche dalla sicurezza del parroco, che garantiva bel tempo grazie all’intervento di San Pacifico. E in effetti non si è sbagliato e l’ombrello non è servito per la pioggia, quanto invece come bastone, dato che il cammino è stato spedito anche in salita.

Nell’arco di un’ora siamo arrivati al santuario e abbiamo partecipato alla messa concelebrata da padre Luciano insieme al ministro provinciale dei frati minori padre Simone Giampieri e, a seguire, un buon caffè e un ottimo panino a tua scelta.

Inoltre i volontari del rione Settempeda hanno sfornato ottime ceche croccanti come anche ognuno ha potuto devolvere un’offerta per i lavori di ricostruzione del santuario, ma anche per la simpatica pesca allestita come sempre dalla bella coppia settempedana. Il ritorno è stato garantito dal pulmino del Comune, ma visto il bel tempo numerosi siamo scesi o a piedi o camminando.

E’ stata una bellissima mattinata di fede, di preghiera, ma anche di simpatia, sorrisi, dialogo e abbracci. Grazie San Pacifico e grazie a tutti per la gioia che avete portato e il calore che avete emanato.

Giambo