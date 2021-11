Volley: turno di Coppa Marche sorride alla Sios Novavetro

Pronto riscatto per la Sios Novavetro nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Marche (serie C maschile). A Loreto i ragazzi di coach Pasquali si impongono con un perentorio 3-0. Dopo la sconfitta di sabato in campionato, capitan Muscolini e compagni entrano in campo agguerriti e già dai primi punti si vede tutta un’altra squadra, attenta in ricezione e determinata in attacco. Il secco 3-0 (14-25, 16-25 e 16-25) dà buone chance per il passaggio del turno. Il ritorno è fissato per il 21 dicembre al palasport di San Severino.

Anche le ragazze dell’under 18 portano a casa la prima vittoria in campionato contro Potenza Picena. Le atlete allenate dal duo Mosca-Giorgi vincono con il risultato di 1 a 3 con i parziali di 22-25, 19-25, 25-20 e 25-27.