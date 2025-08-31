“Gartèn”, molto interesse per la serata col giornalista di SkyTg24 Roberto Tallei

Parecchi cittadini settempedani e di centri limitrofi, silenziosi ed attenti, hanno seguito assieme a diversi colleghi giornalisti, fra cui Luca Romagnoli in rappresentanza dell’Ordine, l’incontro con Roberto Tallei, vice caporedattore di Sky Tg24, organizzato dal Settempedano.

Al Gartèn dei giardini Coletti – presenti, fra gli altri, i consiglieri comunali Tarcisio Antognozzi e Francesco Borioni, nonché l’assessore alla Cultura, Vanna Bianconi – è intervenuto per un saluto iniziale anche il sindaco Rosa Piermattei.

L’ospite ha compiuto una disamina dell’attuale situazione internazionale svelando i retroscena del “confezionamento” della notizia propinata tra buon senso e “paletti” a milioni di telespettatori.

L’attuale conduttore del programma quotidiano “Buongiorno”, già corrispondente da Bruxelles e che nella sua carriera si è occupato degli attentati terroristici in Francia, della Brexit, delle elezioni presidenziali francesi del 2017, di quelle in Germania nel 2021 e della pandemia in Europa, è tornato volentieri nei luoghi natali (è originario di Tolentino) per parlare di “Giornalismo nell’era delle crisi globali”.

Moderato da Mauro Grespini e Silvio Gobbi, Tallei ha approfondito con eloquio appropriato ma semplice le tematiche relative all’Ue «non più protagonista» per dirla con Draghi, della politica di Trump, dell’effetto dei dazi, della recente riabilitazione di Putin e della crisi mediorientale.

Sempre lucido ed attento, doti da sottolineare per un giornalista che si alza ogni mattino alle 4.20…

L.M.